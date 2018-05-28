В Кирове автобусная остановка придавила двух человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Два человека получили травмы при падении на них остановочного павильона в городе Кирове из-за сильного ветра, повалено около 60 деревьев.

Сообщение, что в микрорайоне Вересники Кирова дерево упало на остановку и есть пострадавшие, поступило спасателям в воскресенье в 13.30.

"На место происшествия выехали сотрудники МЧС в составе 10 человек. Проезжая часть на некоторых участках была перекрыта упавшими деревьями, и поэтому путь в микрорайон Вересники приходилось расчищать. На момент прибытия спасателей один мужчина смог выбраться из поваленной остановки, но потерял сознание. Сотрудники МЧС оказали ему первую помощь и передали в прибывший автомобиль скорой помощи. На остановке был второй пострадавший, который получил незначительные ушибы. Он и вызвал медиков и спасателей", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Кировской области.

Сейчас оба мужчины находятся в областной клинической больнице, состояние стабильное.

По сообщению администрации Кирова, в воскресенье 27 мая из-за сильного ветра, скорость которого местами превышала 20 метров в секунду, в городе повалено около 60 деревьев на 28 участках. Повреждены 12 остановок общественного транспорта. Как уточнили в дирекции дорожного хозяйства, две остановки не подлежат восстановлению, сейчас решается вопрос об их замене. Остальные будут отремонтированы.

На внутренних электросетях Кирова, снабжающих электричеством здания, было зафиксировано 26 порывов, на внешних сетях, отвечающих за уличное освещение — 40 повреждений. Электроснабжение зданий восстановлено, на девяти участках уличного освещения еще ведутся работы.