Племянника правозащитника Титиева арестовали в Чечне за хранение наркотиков

ГРОЗНЫЙ, 28 мая – РИА Новости. Шалинский городской суд арестовал на два месяца за хранение наркотиков племянника главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева — Адама Титиева, сообщили РИА Новости в понедельник в Шалинском суде.

Ранее, в пятницу, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале сообщил, что племянник правозащитника Адам Титиев задержан правоохранительными органами республики по подозрению в хранении наркотиков.

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

"Шалинским городским судом 24 мая 2018 года в отношении Адама Титиева, 1973 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по ч. 2 ст. 228 УК РФ", — сообщил представитель суда.

Вторая часть статьи 228 "незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" в крупном размере предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет, со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.