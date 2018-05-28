Жителя Челябинска, получившего посылку с гашишем, приговорили к шести годам

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима жителя Челябинска, который приобрел 1 килограмм гашиша через интернет в Санкт-Петербурге и который был задержан при получении посылки с данным товаром, сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ по региону.

По данным суда, мужчина год назад приобрел для сбыта около 1 килограмма гашиша через интернет в Санкт-Петербурге, перечислив продавцу 100 тысяч рублей, но был задержан при получении посылки. При ее вскрытии оперативники обнаружили два гипсовых слепка, внутри которых находился гашиш.

"Центральный районный суд вынес обвинительный приговор жителю Челябинска, задержанному в августе 2017 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области… Суд приговорил челябинца к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере), уточняет пресс-служба.