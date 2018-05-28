Жителя Челябинска, получившего посылку с гашишем, приговорили к шести годам

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима жителя Челябинска, который приобрел 1 килограмм гашиша через интернет в Санкт-Петербурге и который был задержан при получении посылки с данным товаром, сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Центральный районный суд вынес обвинительный приговор жителю Челябинска, задержанному в августе 2017 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области… Суд приговорил челябинца к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере), уточняет пресс-служба.