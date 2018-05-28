В Приморье таксист перепутал педали и пробил стену магазина

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. Таксист в Уссурийске перепутал педали и въехал в задние, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что машина пробила стену магазина до полок с товаром.

"Сорокалетний водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь по улице Раковской, повернул на парковку магазина на улице Гончарука, перепутал педали и совершил наезд на препятствие — стену здания, чем нарушил пункт 10.1 правил дорожного движения. В результате автоаварии никто не пострадал, в автомобиле пассажиров не было", — рассказал собеседник агентства.

Водитель такси отказался проходить медицинское освидетельствование. Ведомством установлено, что на момент происшествия стаж вождения мужчины составил 16 лет, в 2018 году он не привлекался к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка.