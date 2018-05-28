В Крыму задержали гражданина Украины за попытку сбыта оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. В Крыму при попытке сбыта оружия задержаны гражданин Украины и гражданка России, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

"При попытке сбыта пистолета "ТТ" задержаны гражданин Украины 1986 года рождения и гражданка РФ 1992 года рождения", — говорится в сообщении.

Следователями решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Пистолет изъят и направлен на исследование. Проверяется причастность оружия к ранее совершенным преступлениям, сообщает ведомство.

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