Защита попросила освободить экс-мэра Нижнего Новгорода из-под стражи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Три адвоката экс-мэра Нижнего Новгорода, бывшего вице-спикера областного законодательного собрания Олега Сорокина подали апелляционные жалобы на постановление суда о продлении срока содержания под стражей, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года по обвинению в получении взятки. Как полагают следователи, будучи главой города Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В феврале Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей на три месяца – до 17 мая, 16 мая продлил арест до 2 августа.

"Сторона защиты не согласна с вынесенным постановлением, обосновав свои апелляционные жалобы тем, что суд согласился с голословными доказательствами, представленными следствием, и не дал им должную оценку. Обвиняемый скрываться от органов следствия и суда, а также оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства намерений не имеет, в связи с чем защита просит освободить Сорокина из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества", — говорится в сообщении.

Материалы дела будут направлены в Нижегородский областной суд.