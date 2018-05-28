В Казахстане призвали к объективному расследованию смерти студентки МГИМО

АЛМА-АТА, 28 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в обеспечении объективного расследования гибели гражданки республики в Москве, сообщила пресс-служба аппарата казахстанского омбудсмена.

В середине апреля студентка МГИМО 1997 года рождения выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Ее госпитализировали, следователи завели дело. В четверг в НИИ имени Склифосовского РИА Новости сообщили, что она умерла.

"Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров обратился к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать в пределах своей компетенции содействие в обеспечении объективности расследования гибели в апреле 2018 года при невыясненных обстоятельствах студентки Московского государственного института международных отношений МИД РФ Томирис Байсафа", — сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, семья погибшей студентки считает, что своевременных действий для проведения необходимых экспертиз не было.

"Принимая во внимание неоднозначность сложившейся ситуации, затрагивающей всесторонние правозащитные аспекты, омбудсмен обратился с просьбой оказать содействие в рассмотрении вышеизложенных фактов, а также принятии необходимых мер для должного и транспарентного расследования данного инцидента", — сообщается в пресс-релизе.