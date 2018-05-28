В ГИБДД уточнили число пострадавших при ДТП в Тверской области

ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. Один человек погиб и пятеро получили ранения в столкновении грузовика с иномаркой в Тверской области, детей среди пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по региону.

Ранее МЧС информировало, что 28 мая в Калининском районе Тверской области на 160-м километре трассы М-10 "Россия" грузовик столкнулся с легковым автомобилем. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, один человек погиб, среди восьми получивших травмы — шестеро детей.

Как информирует управление ГИБДД по региону, столкновение грузовика Man и Toyota Estima произошло около 03.25 мск.

"В результате ДТП на месте погиб 31-летний пассажир автомобиля Toyota. Также в происшествии пострадали четыре пассажира минивэна и водитель: 23-летний мужчина, 26-летний мужчина, 51-летний мужчина, 41-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Как отметил РИА Новости представитель управления ГИБДД, детей среди пострадавших нет.

Причиной аварии стало, по данным полиции, то, что "20-летний водитель автомобиля Toyota Estima не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за дорожным движением, и совершил наезд на стоящий на попутной обочине Man под управлением 37-летнего водителя".