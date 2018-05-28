После ДТП со школьным автобусом и грузовиком на Урале проведут проверку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области начали проверку после столкновения грузовика и автобуса, перевозившего группу детей из Екатеринбурга, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
В автобусе находилось 30 несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые возвращались из батутного парка в Екатеринбурге в Нижнюю Салду. По данным полиции, среди пассажиров и водителей пострадавших нет.
"С учетом того, что в данной ситуации имело место возможное ненадлежащее оказание услуг по перевозке группы детей, чьи жизнь и здоровье подверглись опасности, следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении Следственного комитета.