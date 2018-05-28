Пожар на фабрике "Алросы" в Якутии локализовали

ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожар на обогатительной фабрике компании "Алроса" в городе Удачный Мирнинского района Якутии локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что в понедельник на обогатительной фабрике 12 Удачнинского ГОКа загорелось перекрытие части кровли на участке рудоподготовки. Пострадавших нет. Причины выясняются.

"Пожар на обогатительной фабрике 12 Удачнинского ГОКа локализован в течение полутора часов. Открытое горение кровли устранено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре на 60 квадратных метрах.