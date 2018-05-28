Под Омском пассажирский автобус попал в ДТП

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пятеро человек, в том числе один несовершеннолетний, обратились за медпомощью после ДТП с автобусом в Омске, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Согласно сообщению, около 8.00 часов в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 1-й Красной звезды. На место происшествия выехали следователи, была вызвана бригада скорой помощи.

"В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 10 пассажиров, пятеро из которых обратились за медицинской помощью, в том числе один несовершеннолетний", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля ПАЗ, двигаясь по улице Кутузова, на пересечении с улицей 1-й Красной Звезды не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным микроавтобусом Ford Transit.