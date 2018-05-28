Более 129 тысяч россиян пострадали от укусов клещей за два месяца

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Более 129 тысяч россиян за два месяца мониторинга ситуации обратились в больницы из-за укусов клещей, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

"C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека), во всех федеральных округах. По состоянию на 18 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 129 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 36 тысяч детей", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Отмечается, что наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Вологодской и Иркутской областях, а также в Санкт-Петербурге.

"На 25 мая 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 250 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период", — добавляется в сообщении.