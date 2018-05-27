Пограничники в 2017 году изъяли свыше полутонны наркотиков

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские пограничники за минувший год изъяли более полутонны наркотиков, которые пытались ввезти в РФ, сообщил в интервью РИА Новости в канун отмечаемого в понедельник столетия российской пограничной службы заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

"Актуальной является угроза контрабандного ввоза в Российскую Федерацию наркотических средств и психотропных веществ. В прошлом году пограничными органами из незаконного оборота изъято 575 килограммов наркотических средств, возбуждено 284 уголовных дела, осуждены 193 лица", — сказал Кулишов.

"Предпринимались попытки контрабандного ввоза в Россию наркотиков латиноамериканского происхождения с использованием судов заграничного следования. Возросли риски незаконного оборота синтетических наркотиков", — добавил он.

Полностью текст интервью читайте в 00.00 на сайте ria.ru