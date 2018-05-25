Лидер "Ногу Свело!" обвинил организатора концерта на Урале в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Полицейские проводят проверку по заявлению лидера группы "Ногу Свело!" Максима Покровского о мошенничестве со стороны организатора отмененного в уральской столице концерта, сообщили РИА Новости в транспортной полиции Екатеринбурга. Директор продюсерской компании в свою очередь утверждает, что после отмены выступления он действовал по закону и готов предоставить доказательства правоохранительным органам.

Ранее Покровский на своей странице в Instagram сообщил, что концерт группы "Ногу Свело!" был незапланированно отменен организаторами. В частности, музыкант обвинил директора продюсерской компании "Пятница" Григория Вяткина в мошенничестве. Заявление на предпринимателя артист и директор группы написали прямо в аэропорту "Кольцово" после прилета в Екатеринбург.

"Заявление (от Максима Покровского) поступило и было зарегистрировано. Проверка проводится", – сказали РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Сам Вяткин сообщил РИА Новости, что выступление было отменено из-за финансовых проблем: в связи с низкой продажей билетов — было продано лишь 300 билетов из 1300 — компании не хватало 300 тысяч рублей на выполнение всех обязательств.

Как рассказал бизнесмен, с ним уже дважды связывались сотрудники полиции. "Заявление было о том, что продаются билеты на отмененное мероприятие. Это непонятно откуда взятый факт. Во-первых, я не продаю билеты, этим занимаются уполномоченные билетные операторы. Вчера вечером было принято решение, уже после рабочего дня по екатеринбургскому времени. Соответственно сегодня рано утром к открытию центральных офисов "Кассир.ru" и "Городские зрелищные кассы" получили письма об остановках продаж и о том, что необходимо осуществить возврат денежных средств", — сказал Вяткин.

По его словам, в понедельник он должен будет явиться в отдел полиции, написать объяснение и предоставить документы, подтверждающие остановку продаж билетов.

Концерт, назначенный на вечер пятницы во Дворце молодежи, Покровский перенес в паб Ben Hall. Он отметил, что все, кто приобрел билеты у компании "Пятница", смогут свободно попасть на выступление. Остальным музыкант предложил заплатить за вход 500 рублей, собранные средства помогут коллективу улететь из Екатеринбурга в Москву.