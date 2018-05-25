Экс-мэр Энгельса, которого обвиняли в руководстве ОПГ, вышел из колонии

САРАТОВ, 25 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бывший глава Энгельсского района Саратовской области Михаил Лысенко, осужденный на 7,5 года за взятку в 92 миллиона рублей и оправданный по эпизоду о руководстве бандой, вышел на свободу в пятницу в связи с отбытием срока наказания, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального управления ФСИН Юлия Пенькова.

Оперативники задержали Лысенко 28 ноября 2010 года, когда он еще был главой района. Следователи считали Лысенко лидером банды, на счету которой ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Однако Саратовский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил экс-чиновника к 7,5 года колонии строгого режима со штрафом 3,7 миллиона рублей только по обвинению в получении взятки в 92 миллиона рублей, оправдав по остальным эпизодам. Верховный суд РФ в марте 2015 года признал приговор законным.

"(Лысенко) освобождён сегодня по концу срока", — сказала собеседница агентства.

Как уточнил РИА Новости адвокат Лысенко Станислав Зайцев, экс-чиновник отбывал наказание в исправительной колонии № 10 в Саратове. По его словам, со дня завершения отбывания основного наказания Лысенко по приговору суда в течение трех лет не сможет занимать определённые должности на государственной и муниципальной службе.

Согласно материалам дела, в 2007 году Лысенко, являясь главой Энгельсского района, получил взятку в сумме свыше 92 миллионов рублей за покровительство застройщикам торгового центра "Лазурный" в Энгельсе.

Дело в отношении Лысенко и семи предполагаемых членов банды, которую якобы возглавлял экс-чиновник, слушалось в областном суде с апреля 2013 года. Спустя 10 месяцев к моменту вынесения вердикта в коллегии осталось 11 из 24 отобранных присяжных, из-за чего она была распущена, а дело вернулось на стадию формирования новой коллегии. По итогам повторного рассмотрения суд 13 октября 2014 года вынес приговор. Весь период следствия и судебного разбирательства суд неоднократно продлевал Лысенко срок содержания под стражей.

Адвокат Лысенко Дмитрий Аграновский ранее сообщил РИА Новости, что Европейский суд по правам человека взыскал более 4,5 тысячи евро с российских властей в пользу его подзащитного за нарушение его прав при содержании под стражей. Он пояснил, что ЕСПЧ признал незаконность продлений сроков ареста экс-чиновнику.