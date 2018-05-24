В Курске в ДТП пострадали шесть человек

ВОРОНЕЖ, 24 мая — РИА Новости. Четверо взрослых и двое детей попали в больницу в результате столкновения иномарки с маршрутным микроавтобусом в Курске, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Информация о ДТП на улице Парижской Коммуны в Курске поступила в главное управление МЧС по региону в 17.30 мск 24 мая. По данным спасателей, столкнулись Audi Q7 и микроавтобус Ford.

"Около 17.00 по улицы Цюрупы со стороны улицы Станционная в сторону улицы 8 марта ехал маршрутный Ford Transit. Перед перекрестком с улицей Парижской Коммуны водитель притормозил и собирался повернуть налево. В это время Audi Q7, ехавший в попутном направлении, не смог затормозить и ударил его в заднюю часть", — сказал собеседник агентства.

По его словам, от удара микроавтобус завалился на правый бок.

"В результате в больницу были доставлены оба водителя и четыре пассажира автобуса, среди них дети 2002 и 2010 годов рождения", — сообщил представитель УМВД.

Собеседник агентства добавил, что, предварительно, у пострадавших — черепно-мозговые травмы и ушибы.

По словам очевидцев, иномарка обгоняла другую машину на большой скорости и, вероятно, не смогла перестроиться, что и могло привести к столкновению.