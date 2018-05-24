СК не усмотрел криминала в гибели журналиста Бородина в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Следственные органы Свердловской области не установили признаков криминала в гибели журналиста Максима Бородина и отказали в возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.

Журналист РИА "Новый День" Максим Бородин был госпитализирован вечером 12 апреля. Врачи три дня боролись за его жизнь, однако 15 апреля, не приходя в сознание, Бородин скончался в реанимационном отделении 23-й горбольницы.

"В ходе доследственной проверки установлено, что смерть Бородина не носит криминального характера и не связана с действиями каких-либо иных лиц. Поэтому следователем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления", – сказали в СУСК.

Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир ранее призвал провести быстрое и тщательное расследование смерти Бородина. С аналогичным заявлением выступила координатор программ Комитета защиты журналистов в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. Свою озабоченность случившимся также обозначила омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер.

В СУСК РФ по Свердловской области отмечали, что по факту трагедии рассматривалось несколько версий, в частности, несчастный случай. В Союзе журналистов России заявляли, что считают гибель коллеги трагической случайностью.