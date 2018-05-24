В Чечне будут судить участника банды за убийство офицера ФСБ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Участник банды, совершивший убийство офицера ФСБ и еще двоих военнослужащих в 2000 году, предстанет перед судом в Чечне, сообщает Следственный комитет (СК) России в четверг.

Следствие завершило уголовное дело в отношении 38-летнего Расамбека Бекмурзаева, он обвиняется в незаконной передаче огнестрельного оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь военнослужащих, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, участии в вооруженной группе, сообщает СК.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев на автомобильном рынке города Урус-Мартан в упор застрелил троих сотрудников силовых структур из пистолета. Как ранее сообщалось, это были офицер ФСБ и двое военнослужащих МВД России. Обвиняемый похитил у убитых два служебных автомата и боеприпасы к ним.

В начале 2001 года Бекмурзаев, по данным следствия, вступил в вооруженную банду, занимавшуюся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил. В банде обвиняемый состоял до ноября 2001 года. Установить и задержать предполагаемого преступника следствию удалось только в прошлом году. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый все эти годы проживал в республике и работал водителем такси.