В Ингушетии подросток на BMW сбил двух девочек

НАЛЬЧИК, 24 мая — РИА Новости. Подросток без водительских прав утром в четверг в Малгобекском районе Ингушетии на автомобиле BMW сбил двух несовершеннолетних девочек, в результате все трое участников ДТП попали в больницу, сообщает региональное управление МВД.
По данным МВД, пострадавших девочек госпитализировали в травматологическое отделение Малгобекской центральной районной больницы. Подросток, управлявший автомобилем, также получил различные травмы, в настоящее время он находится на обследовании у врачей.
"Сотрудниками полиции проводится проверка, по итогам которой подросток и владелец автомашины будут привлечены к ответственности за управление автомобилем без водительских прав и передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления", — отмечает министерство.
Кроме того, в рамках проверки будет установлена степень вреда, причиненного детям, пострадавшим в результате наезда.