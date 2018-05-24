В Ингушетии подросток на BMW сбил двух девочек

НАЛЬЧИК, 24 мая — РИА Новости. Подросток без водительских прав утром в четверг в Малгобекском районе Ингушетии на автомобиле BMW сбил двух несовершеннолетних девочек, в результате все трое участников ДТП попали в больницу, сообщает региональное управление МВД.

"Около 9.00 мск в четверг на улице Назрановская в городе Малгобек 15-летний житель селения Сагопши, управляя автомашиной BMW, совершил наезд на двух девочек в возрасте десяти и 12 лет, находившихся на обочине проезжей части, после чего автомобиль столкнулся с деревом", — говорится в сообщении.

По данным МВД, пострадавших девочек госпитализировали в травматологическое отделение Малгобекской центральной районной больницы. Подросток, управлявший автомобилем, также получил различные травмы, в настоящее время он находится на обследовании у врачей.

"Сотрудниками полиции проводится проверка, по итогам которой подросток и владелец автомашины будут привлечены к ответственности за управление автомобилем без водительских прав и передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления", — отмечает министерство.

Кроме того, в рамках проверки будет установлена степень вреда, причиненного детям, пострадавшим в результате наезда.