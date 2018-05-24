В Нижегородской области упавшие футбольные ворота придавили ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Доследственная проверка по факту травмирования школьника упавшими на него футбольными воротами проводится в Борском районе, ребенок находится в реанимации, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Вечером 21 мая на улице Чайковского в городе Бор на восьмилетнего мальчика упали металлические ворота. Пострадавший ребенок госпитализирован.

"По предварительным данным, мальчики играли в футбол на дворовой площадке. Во время игры они стали передвигать металлические ворота. Из-за неровности поверхности площадки ворота упали и придавили восьмилетнего школьника. Мальчик госпитализирован в городскую больницу. До настоящего времени он находится в реанимационном отделении, его состояние медики оценивают как тяжелое. По данному факту организована доследственная проверка", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Следователи установили, что площадка, на которой произошла трагедия, не была специально оборудована для игры в футбол. Ворота изъяты, выясняется, кому они принадлежат и кто ответственен за их эксплуатацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.