Полицейский, устроивший смертельное ДТП в Крыму, частично признал вину

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Бывший сотрудник ГИБДД Крыма, обвиняемый в гибели двух человек в ДТП из-за вождения в нетрезвом виде, отказался от дачи показаний и признал вину частично, сообщили в СК РФ.

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в понедельник вечером на автомобильной трассе "Ялта-Севастополь-Гаспра". В результате ДТП погибли два человека, в том числе годовалый ребенок, два человека пострадали. Ялтинский городской суд в среду избрал меру пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу.

"Арестованный по уголовному делу о смертельном ДТП в Ялте теперь уже бывший старший инспектор ДПС виновным себя признал лишь частично, от дачи показаний отказался", — сообщается на канале СК в мессенджере "ТамТам".

На канале СК размещено видео из зала суда, где судья зачитывает решение. Обвиняемого бывшего сотрудника полиции заводят в зал в наручниках.

Старшему инспектору дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД по городу Ялте предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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