В Ростовской области легковушка сбила женщину с ребенком на тротуаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль сбил женщину с ребенком, которые стояли на тротуаре в городе Батайске Ростовской области, девочка погибла, ее мама и водитель автомобиля доставлены в больницу, сообщает ГУМВД России по области.

Авария произошла в 9.40 мск в четверг в районе дома №141 на улице Коммунистической.

"Водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на женщину и девочку-первоклассницу. Пешеходы стояли на тротуаре около пешеходного перехода", — говорится в сообщении.

В результате ДТП ребенок погиб на месте, ее мама и водитель автомобиля с травмами доставлены в больницу.