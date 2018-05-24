В Ростовской области легковушка сбила женщину с ребенком на тротуаре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль сбил женщину с ребенком, которые стояли на тротуаре в городе Батайске Ростовской области, девочка погибла, ее мама и водитель автомобиля доставлены в больницу, сообщает ГУМВД России по области.
"Водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на женщину и девочку-первоклассницу. Пешеходы стояли на тротуаре около пешеходного перехода", — говорится в сообщении.
В результате ДТП ребенок погиб на месте, ее мама и водитель автомобиля с травмами доставлены в больницу.