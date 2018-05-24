В Перми проведут экспертизу жилого дома после взрыва бытового газа

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Строительно-техническую экспертизу пятиэтажного жилого дома в Перми планируется провести в четверг после взрыва бытового газа, сообщает МЧС России.

По данным ведомства, взрыв бытового газа с последующим возгоранием на улице Архитектора Свиязева произошел в 20.32 мск. В 21.12 пожар был локализован, а в 23.50 полностью ликвидирован.

"На 24 мая запланировано проведение строительно-технической экспертизы и оказание всесторонней и адресной помощи жильцам дома", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в доме повреждены перегородка между двумя смежными квартирами на первом этаже и перекрытие между первым и вторым этажами третьего подъезда. Дом, за исключением пострадавшего подъезда, подключен к электро- и газоснабжению. Жильцы непострадавших семи подъездов вернулись в свои квартиры. 15 человек разместились на базе санатория-профилактория "Гармония". Еще 24 человека отказались от пункта временного размещения и убыли к родственникам и знакомым.

К ликвидации последствий взрыва газа привлекались 123 человека и 35 единиц техники.