В Башкирии при столкновении двух машин пострадали шесть человек

УФА, 24 мая — РИА Новости. Врачи госпитализировали шестерых человек, в том числе двух детей, которые получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла вечером в среду в Архангельском районе Башкирии на 53-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

"Столкнулись "Лада Веста" с Chevrolet Lanos. От удара Chevrolet загорелся. В аварии пострадали водитель и пассажирка "Лады". Также с различными травмами госпитализированы водитель Lanos, его дети 9 и 15 лет и пожилая женщина", — говорится в сообщении республиканского ГИБДД.

Инспекторы дорожной службы ведут расследование, выясняют виновника аварии.