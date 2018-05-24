В Челябинской области зарезали предпринимателя

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Тело предпринимателя с ножевыми ранениями нашли в четверг в Магнитогорске Челябинской области, следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 24 мая около дома по проспекту Ленина в Магнитогорске было обнаружено тело предпринимателя с признаками насильственной смерти.

"Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали ножевые ранения", — говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося, уточняется в сообщении.