Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в пермской пятиэтажке

ПЕРМЬ, 24 мая — РИА Новости. Один житель из числа четырех пострадавших при пожаре в пятиэтажном жилом доме Перми отправлен на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края.

В среду вечером в Перми на втором этаже пятиэтажного жилого дома № 51 на улице Архитектора Свиязева начался пожар. Министр территориальной безопасности региона Андрей Ковтун рассказал РИА Новости, что "по предварительным данным, в доме произошел взрыв газа". В результате ЧП пострадали четыре человека.

"Двое пострадавших были направлены в МСЧ № 9, один из них получил отравление продуктами горения, состояние удовлетворительное. У второго пострадавшего — ушибленная рана, находится на амбулаторном долечиваниии", — говорится в сообщении регионального минздрава.

По данным ведомства, в городской больнице № 21 остается также один пострадавший. Его состояние тяжелое стабильное, ожоги тела составляют 20%. Помимо этого один госпитализированный находится в МСЧ № 11 с переломом, чувствует себя удовлетворительно.

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, жильцы дома, где произошел пожар, уже вернулись в свои квартиры. В пункт временного размещения — санаторий-профилакторий "Гармония" — эвакуированы 15 жильцов пострадавшего от взрыва 3-го подъезда, остальные разместились у родственников.

По факту получения травм следователи СК РФ по Пермскому краю начали доследственную проверку.