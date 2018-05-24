В Бурятии потушили все лесные пожары

КРАСНОЯРСК, 24 мая — РИА Новости. Специалисты не зарегистрировали на утро четверга лесных пожаров на территории Бурятии, сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.
По данным властей, ежедневно территорию лесного фонда патрулируют более 160 патрульных групп. За прошедшие сутки силами агентства, МЧС и МВД выявлено 30 нарушений особого противопожарного режима.
Всего же с начала пожароопасного сезона выявлено более 1100 нарушений, в результате рассмотрено 294 административных дела, сумма наложенных штрафов превысила 1,2 миллиона рублей.