В Иркутской области мужчину доставили в реанимацию после удара молнии

ИРКУТСК, 23 мая – РИА Новости. В Иркутской области мужчину привезли в больницу с серьезными ожогами, полицейские выяснили, что его ударила молния, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД региона.

В понедельник в дежурную часть от медиков поступило сообщение, что в больницу города Ангарска доставлен мужчина на теле которого имеются серьезные ожоги от поражения электротоком.

"Следственно-оперативная группа выяснила, что 47-летнего мужчину ударила молния, когда он находился в садоводстве "Калиновка-3" Усольского района", — сообщил собеседник агентства.

По данным минздрава региона, пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжелое.