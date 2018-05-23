В Омске бывшего ректора вуза осудили на 2,5 года за хищение

НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Первомайский суд Омска приговорил бывшего ректора Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии к 2,5 года колонии за присвоение около 4,6 миллиона рублей, сообщает в среду прокуратура Омской области.

"Первомайский районный суд Омска огласил сегодня приговор в отношении бывшего ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия", — говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по статье УК РФ "присвоение, совершенное в особо крупном размере"

По данным ведомства, с июля 2011 года по июль 2016 год фигурант дела, используя служебное положение, принуждал подчиненных ему сотрудников ежемесячно возвращать ему деньги, начисленных им в качестве стимулирующих выплат в составе основной зарплаты. Ущерб от его незаконных действий составил около 4,6 миллиона рублей. Вину подсудимый не признал, причиненный ущерб не возместил.

"Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, назначил мужчине наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей в доход государства. Также удовлетворен иск вуза о взыскании с виновного причиненного преступлением ущерба", — сообщили в надзорном ведомстве. Приговор пока не вступил в законную силу.