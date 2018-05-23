В Ингушетии сотрудников министерства труда будут судить за хищение

НАЛЬЧИК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении 12 жителей республики, среди которых представители министерства труда и районных центров занятости, которых обвиняют в хищении более 34 миллионов рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

"По версии следствия, в 2012-2013 годах помощник регионального министра труда, занятости и соцразвития, пять руководителей районных центров занятости населения и шесть руководителей различных ООО совершили хищение бюджетных средств, выделенных для снижения напряженности на рынке труда и реализацию мероприятий по содействию трудоустройству безработных граждан республики", — говорится в сообщении.

Как считают следователи, обвиняемые составляли договоры с ложными сведениями о приеме на стажировку выпускников учреждений профессионального образования в целях дальнейшего трудоустройства в ООО. При этом центры занятости населения обязывались возместить расходы ООО по созданию новых рабочих мест, ежемесячно начислять и выплачивать проходящим стажировку и их наставникам заработную плату. После этого, по версии следствия, составлялись подложные акты о выполнении условий договора.

В действительности же безработные стажировку в ООО не проходили, туда не трудоустраивались и заработную плату не получали.

"Таким образом, у министерства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия всего было похищено более 34 миллионов рублей", — отмечает прокуратура.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере". Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд, уточняет ведомство.