Аксенов прокомментировал возбуждение дела против бывшего мэра Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает непрофессиональным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Ялты Андрея Ростенко при отсутствии, по его словам, ущерба для государства.

В среду Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко по обвинению в превышении должностных полномочий. В июле прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении Ростенко, занимавшего пост мэра Ялты с 2014 года.

"Считаю непрофессиональным возбуждение уголовного дела на основании таких обстоятельств и при отсутствии ущерба для государства… На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма заявил, что в материалах уголовного дела в отношении экс-мэра Ялты фигурирует земельный участок площадью 26 "соток" на побережье, который, по его словам, сегодня находится в собственности республики.

"Дело возбудили за якобы нанесенный ущерб Республике Крым в части того, что муниципальным образованием город Ялта был оформлен за собой участок в 26 "соток", свободный от строений, который должен был в свое время передаться ФКУЗ "Санаторий "Алупка" министерства внутренних дел РФ. Это решение было принято в 2015 году, когда у нас отсутствовали базы, кадастровые схемы, регистрационные дела, то есть данные Фонда имущества никто не знал. После этого в течение двух с половиной лет участок находился в муниципальной собственности, никогда из муниципальной собственности не выбывал, попыток продажи не было. На сегодняшний день участок находится в республиканской собственности. Ни я, ни кто-либо из представителей власти республики не обращался в правоохранительные органы о причиненном республике ущербе", — написал он.

"Сейчас разберемся в данном конкретном эпизоде, после этого буду требовать возбуждения уголовных дел за незаконное задержание… Уверен, что справедливость восторжествует", — написал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что ранее лично отстранил Ростенко от работы в Ялте "за неэффективное управление администрацией города". Он напомнил, что именно по его инициативе "отстранено большое количество чиновников из органов власти разных уровней".

"Пожалуй, больше, чем в любом другом регионе страны, но это вовсе не означает, что я буду допускать беспредел в отношении должностных лиц по конкретным эпизодам, в которых полностью отсутствует состав преступления. Похожая ситуация уже была в 2015 году с одним из должностных лиц совета министров. Тогда его задержали на трое суток, однако до сих пор дело не доведено до конца — уже три года не могут выдвинуть обвинение", — объяснил Аксенов.

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