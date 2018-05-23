Курганских экс-полицейских будут судить за принуждение к признанию в кражах

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников полиции в Курганской области, которые заставили признаться в восьми кражах невиновного мужчину для увеличения показателей раскрываемости, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным следствия, в 2016-2017 годах трое сотрудников муниципального отдела МВД России "Макушинский" для увеличения показателей работы убедили ранее судимого мужчину признаться в восьми кражах в Макушинском районе, а также в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, которые до этого находились у одного из обвиняемых.

Кроме того, в январе 2015 года обвиняемые уговорили одного из местных жителей нарвать дикорастущие растения конопли, после чего инсценировали его задержание.

"Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников уголовного розыска Макушинского района (уволены по отрицательным мотивам)… Уголовное дело… будет направлено в Макушинский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Бывшие полицейские обвиняются в "превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий", "организации совершения незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере и руководство его исполнением", а также в "незаконном приобретении, сбыте, хранении и ношении боеприпасов", уточняется в сообщении.

Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура.