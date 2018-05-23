Курганских экс-полицейских будут судить за принуждение к признанию в кражах

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников полиции в Курганской области, которые заставили признаться в восьми кражах невиновного мужчину для увеличения показателей раскрываемости, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Кроме того, в январе 2015 года обвиняемые уговорили одного из местных жителей нарвать дикорастущие растения конопли, после чего инсценировали его задержание.
Бывшие полицейские обвиняются в "превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий", "организации совершения незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере и руководство его исполнением", а также в "незаконном приобретении, сбыте, хранении и ношении боеприпасов", уточняется в сообщении.
Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура.