Источник сообщил об эвакуации 30 человек из горящего дома в Кирове

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в жилом доме на улице Мебельщиков в Кирове. 23 мая 2018

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в жилом доме на улице Мебельщиков в Кирове. 23 мая 2018

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Тридцать человек, в том числе пять детей, эвакуировали из горящего многоквартирного жилого дома в Кирове, площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Мебельщиков горит 16-квартирный жилой дом. Эвакуированы 30 человек, среди которых пятеро детей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет.

Жильцы временно размещены в двух ближайших кафе. Планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для решения вопроса дальнейшего их размещения. Обстоятельства ЧП выясняются.