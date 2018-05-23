В Татарстане мужчину, выкинувший девочку из окна, осудили на десять лет

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Набережночелнинский городской суд приговорил местного жителя Ивана Никитина, выбросившего в окно с третьего этажа пятилетнюю внучку своей сожительницы, к десяти годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура города.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, в ночь на шестое февраля в Набережных Челнах 34-летний Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей. При этом у последней гостила пятилетняя внучка. В какой-то момент пьяный мужчина, как считает следствие, выбросил ребенка в окно третьего этажа. Очевидцы вызвали на место врачей. В больнице у ребенка выявили различные повреждения, в том числе перелом руки.

В отношении Никитина возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Причастность к совершению преступления мужчина признал.

"По приговору Набережночелнинского городского суда Никитину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Набережных Челнов.

По информации надзорного ведомства, судом установлено, что Никитин в состоянии алкогольного опьянения с силой сдавил девочке шею, ударил ногой в область грудной клетки и живота, затем обеими руками схватил ребенка и, выйдя на балкон, скинул ее с третьего этажа.