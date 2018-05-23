ФСБ проводит обыски в мэрии Нижнего Тагила

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Управление ФСБ по Свердловской области проводит обыски в администрации Нижнего Тагила, сообщили в мэрии города.

По словам главы аппарата администрации Нижнего Тагила Андрея Ленды, в мэрии проверяют документы, касающихся деятельности Нижнетагильской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.

"На основании заявления физического лица у администрации города запрошена документация о деятельности совета ветеранов и условий поддержки этой общественной некоммерческой организации за период с 2009 года. Все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам", — цитирует слова Ленды городская администрация.

Как уточнили РИА Новости в мэрии, аналогичная проверка проходит и в Совете ветеранов на улице Огаркова.

Восемнадцатого мая сотрудники ФСБ проводили выемку документов в помещениях муниципального учреждения "Агентство рекламно-информационного содействия" (АРИС) и в управлении по организационно-массовой работе мэрии.