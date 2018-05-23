В Хабаровске членов ОПГ осудили за взятки и преступления в сфере госзакупок

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Хабаровский гарнизонный военный суд признал виновными во взятках и отправил в колонию строгого режима троих участников организованной группы, оказывавших покровительство при выполнении закупок и содействие в заключении госконтрактов на ремонт в интересах управления Восточного регионального командования внутренних войск МВД РФ, сообщает в среду Главное военное следственное управление СКР.

Отмечается, что приговор вынесен бывшему начальнику группы технического надзора квартирно-эксплуатационной службы тыла управления Восточного регионального командования ВВ МВД РФ подполковнику запаса Николаю Зорину, бывшему главному специалисту-эксперту отдела Рособоронзаказа управления Федеральной антимонопольной службы России по Хабаровскому краю Дмитрию Левченко, а также исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью "Эльбрус" Сергею Маталыгину.

"Следствием и судом установлено, что за общее покровительство и попустительство при осуществлении закупок, а также содействие в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтных работ в интересах управления Восточного регионального командования ВВ МВД РФ Зорин, Левченко и Маталыгин с 2013 года по 2015 год получили от предпринимателей в качестве взяток в общей сложности свыше 2,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зорин и Маталыгин признаны виновными по статье "посредничество во взяточничестве", Левченко — по статье "получение взятки", кроме того, Маталыгина признали виновным по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное организованной группой в крупном размере".

"Решением Хабаровского гарнизонного военного суда указанным лицам в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Левченко – шесть лет, Маталыгину – пять лет, Зорину – четыре года, всем — с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.