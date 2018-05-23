Девять сотрудников Мариинского театра попали в больницу с отравлением

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Число госпитализированных с признаками отравления сотрудников Мариинского театра в Петербурге возросло до девяти, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Евгения Лаурхаммер.

Ранее во вторник сообщалось, что семь сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина с симптомами отравления. Состояние обратившихся за медицинской помощью удовлетворительное. Среди обратившихся к медикам есть и административные, и творческие сотрудники. Роспотребнадзор установил причину отравления работников театра, ей стала сальмонелла в сырой куриной печени, сообщала пресс-служба ведомства.

"Еще трое сотрудников театра были помещены в Боткинскую больницу, вместе с госпитализированными ранее шестерыми общее число выросло до девяти. Среди больных тяжелых нет, отмечается улучшение. Одного больного, ранее помещенного в реанимацию, перевели в общее отделение", — сказала собеседница агентства.

Роспотребнадзор обнаружил у двоих госпитализированных генетический материал сальмонеллы. Установлено, что все заболевшие питались в служебных столовых театра, сообщало ведомство. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщика указанной продукции.