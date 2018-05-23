Число пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом возросло до 21

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Псковской области увеличилось до 21 человека, среди которых 13 детей, сообщил РИА Новости в среду председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Ранее сообщалось, что во вторник около 8.00 у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса "Неоплан", следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. Первоначально сообщалось о 10 пострадавших, в том числе семерых детях.

"За помощью обратился 21 человек. Среди пострадавших — 19 детей, из которых госпитализировано 13 человек. Состояние средней тяжести с положительной динамикой", — сказал Потапов.

По его словам, к утру среду к медикам обратились новые пострадавшие в ДТП.