В Подмосковье возбудили более 400 дел за нарушения противопожарного режима

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС возбудили более 400 административных дел в Московской области после введения в регионе особого противопожарного режима, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального главка ведомства.

Ранее сообщалось, что с 1 мая особый противопожарный режим был введен на всей территории Московской области, он предполагает полный запрет на разжигание костров и использование мангалов в лесных массивах.

"На сегодняшний день за нарушения порядка выжигания сухой травы, разведение костров и сжигания мусора возбуждено 395 административных дел в отношении граждан, пять административных дел в отношении должностных лиц и одно административное дело в отношении юридического лица", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас на рассмотрении находятся еще пять административных дел. В 288 случаях нарушителям вынесено предупреждение, и в 108 выписан штраф на общую сумму 237 тысяч рублей.

Территорию Московской области ежедневно патрулируют сотрудники МЧС и Госадмтехнадзора, инспекторы МВД, лесники, работники муниципалитетов, а также добровольцы, добавил собеседник агентства.