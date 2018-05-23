В ЕАО при тушении возгорания в заповеднике погиб пожарный

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Пожарный-десантник погиб в Еврейской автономной области во время тушения пожара в заповеднике "Бастак", сообщил департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В связи с трагической гибелью десантника-пожарного ОГАУ "База авиационной и наземной охраны лесов Еврейской автономной области" Кушнаренко Алексея Николаевича во время оказания 22 мая помощи при тушении лесного пожара на территории государственного природного заповедника "Бастак", департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу выражает искренние соболезнования семье, родным и близким",- говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ФБУ "Авиалесоохрана", лесопожарные силы за сутки потушили регионах России 122 природных пожара, еще 48 очагов продолжали гореть.