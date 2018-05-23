В Нижнем Новгороде нашли мужчину, стрелявшего по прохожим из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, стрелявшего из пневматического оружия по прохожим в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости и. о. начальника отдела по связям со СМИ управления МВД России по Нижнему Новгороду Михаил Мартынов.

На протяжении нескольких дней неизвестный периодически обстреливал из пневматического оружия людей на улице из окна дома на проспекте Бусыгина. Несколько пострадавших и очевидцев обратились с жалобами к участковому оперуполномоченному.

"Свидетели и потерпевшие указали, из какого здания велась стрельба. Полиция провела поквартирный опрос и установила личность стрелявшего. На него заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". В ходе расследования оружие было изъято", — рассказал Мартынов.

Мужчине грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.