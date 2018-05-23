В Свердловской области потушили крупный пожар в поселке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Крупный пожар в поселке Красный Яр в Свердловской области полностью потушен, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что огнем охвачены восемь строений, из которых два — жилые дома. По предварительной информации, пожар произошел из-за перехлеста электропроводов у одного из строений. Штормовой ветер способствовал быстрому переходу огня на соседние постройки. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

"Пожар в поселке Красный Яр Серовского городского округа полностью потушен. Двадцать третьего мая в 02.10 местного времени (00.10 мск – ред.) проливка и разборка сгоревших конструкций завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", — говорится в сообщении.