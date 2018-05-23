В Приамурье четыре человека погибли при пожаре в многоэтажке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре, который случился в ночь на среду в пятиэтажном доме в городе Белогорск Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону, региональный главк МЧС уточняет, что еще четверых человек, в том числе детей, удалось спасти.

Пожар произошел в квартире одного из домов по улице Никольское шоссе в Белогорске.

"В ночь на 23 мая при тушении возгорания в квартире пожарными были обнаружены тела мужчины и трех женщин. По факту гибели следственным отделом по городу Белогорск СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело", — сообщает СУСК РФ по региону.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Региональный главк МЧС уточняет, что горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, на место оперативно прибыли пожарные из Белогорска (7 человек и 2 единицы техники) и дежурная смена спасателей (3 человека, 1 единица техники).

"На момент прибытия огнеборцев горела квартира открытым пламенем. В течение восьми минут пожарные ликвидировали открытое горение. Звеном газодымозащитной службы были спасены четыре человека, живущие этажом выше, двое из которых дети", — сообщает ГУ МЧС по Амурской области. По данным МЧС, еще пять человек были эвакуированы.

Причина и виновник пожара устанавливаются.