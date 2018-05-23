В Приамурье четыре человека погибли при пожаре в многоэтажке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре, который случился в ночь на среду в пятиэтажном доме в городе Белогорск Амурской области, сообщает СУСК РФ по региону, региональный главк МЧС уточняет, что еще четверых человек, в том числе детей, удалось спасти.
Пожар произошел в квартире одного из домов по улице Никольское шоссе в Белогорске.
"В ночь на 23 мая при тушении возгорания в квартире пожарными были обнаружены тела мужчины и трех женщин. По факту гибели следственным отделом по городу Белогорск СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело", — сообщает СУСК РФ по региону.
Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"На момент прибытия огнеборцев горела квартира открытым пламенем. В течение восьми минут пожарные ликвидировали открытое горение. Звеном газодымозащитной службы были спасены четыре человека, живущие этажом выше, двое из которых дети", — сообщает ГУ МЧС по Амурской области. По данным МЧС, еще пять человек были эвакуированы.
Причина и виновник пожара устанавливаются.