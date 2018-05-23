ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ жителю Челябинской области, чьи собаки сильно искусали девятилетнего мальчика, сообщило в среду следственное управление СКР по региону.

Как сообщало следствие, 5 октября 2017 года около одного из домов по улице Некрасова города Копейска при нападении питбуля и стаффордширского терьера, принадлежащих местному жителю, получил травмы лица 9-летний мальчик.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, также с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Житель Копейска признан виновным в "причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности", уточняется в сообщении.