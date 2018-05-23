На Ямале при пожаре в жилом доме пострадали два человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая — РИА Новости. В результате пожара в жилой многоэтажке в городе Муравленко (ЯНАО) пострадали два человека, предполагается, что возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации газового баллона, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома поступило во вторник около 22.00 (20.00 мск).

"Из-за сильного задымления была угроза для жизни и здоровья жильцов, которые находились в квартирах этажом выше. При проведении разведки пожарные обнаружили двух мужчин в квартире на втором этаже, которых немедленно вывели на свежий воздух… В результате пожара пострадало два человека, которые с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар был полностью ликвидирован через 20 минут. Огонь повредил квартиру на первом этаже на площади 40 квадратных метров.

"По предварительной информации, пожар произошел вследствие нарушения техники безопасности при эксплуатации баллона, который находился в квартире на первом этаже. На месте происшествия работают дознаватели для установления точной причины пожара", — добавили в МЧС.

Это второй за десять дней пожар с пострадавшими в Муравленко. В середине мая в промышленной зоне города сгорело административно-бытовое здание, в результате чего погибли четыре человека, еще один был госпитализирован с ожогами. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".