Один из подтопленных в Якутии поселков освободили от воды

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Якутии

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Якутии

ХАБАРОВСК, 23 мая — РИА Новости. Поселок Октемцы на реке Лена в Якутии, который был подтоплен с 14 мая после размыва дамбы, освободился от воды, еще два остаются подтопленными, сообщает в среду региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что во вторник не реке Лена было подтоплено три поселка – Октемцы, Кальвица и Сангары.

"За сутки на реке Лена от воды освободился населенный пункт Октемцы Хангаласского района. Всего освободилось от воды 63 дворовые территории с населением 201 человек… Все жители вернулись в свои дома, ведутся аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистки территорий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что населению оказывается всесторонняя помощь. Проводится обследование и укрепление дамбы.

По информации МЧС, к утру среды на Лене остаются подтопленными села Кальвица и Сангары в Кобяйском районе. В воде 82 дворовые территории, в том числе 68 домов. В зоне подтопления проживают около 150 человек, все они заблаговременно отселены.

Также сообщается, что на реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Верхнеколымского района. У поселка Зырянка остается подтопленной взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. В ближайшие двое суток подъем воды у Зырянки продолжится. Начались подвижки льда у населенного пункта Среднеколымск Среднеколымского района.