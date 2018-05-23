Экс-начальника спасотряда МЧС на Камчатке будут судить за хищение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая – РИА Новости. Экс-начальник Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС России в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в хищении более 420 тысяч рублей, по делу о пособничестве в преступлении также проходит бухгалтер организации, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2016 года начальник спасательного отряда при пособничестве бухгалтера произвели махинации с деньгами учреждения.

"А именно, осуществили незаконное начисление и выплату начальнику отряда денежных средств в сумме, значительно превышающей размер, установленный приказом вышестоящего руководства, причинив организации ущерб на сумму более 420 тысяч рублей, которые обвиняемый при пособничестве подчиненного бухгалтера похитил и распорядился ими по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, несмотря на непризнание обвиняемыми своей вины, следствие собрало достаточную базу доказательств, в связи с чем уголовное дело будет передано в суд.

В СК добавили, что преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности полиции региона совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Камчатскому краю.