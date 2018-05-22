В поселке в Свердловской области ликвидировали открытое горение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Открытое горение в поселке Красный Яр Серовского городского округа ликвидировано, сообщает во вторник ГУМЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что огнем охвачены восемь строений, из которых два — жилые дома и шесть нежилых строений. По предварительной информации, пожар произошел из-за перехлеста электропроводов у одного из строений. Штормовой ветер способствовал быстрому переходу огня на соседние постройки.

"Пять часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем в поселке Красный Яр Серовского городского округа (Свердловская область). Открытое горение удалось ликвидировать в 22.43 местного времени (20.43 мск). В настоящее время пожарные производят проливку и разбор сгоревших конструкций", — говорится в сообщении.

По информации ГУМЧС, тушение пожара осложнялось сильным ветром, который способствовал распространению огня во все направления. Все усилия пожарных были направлены на локализацию огня и защиту рядом стоящих строений, распространение огня удалось остановить на площади 400 квадратных метров. Пожарным удалось защитить от огня десятки строений. В результате пожара огнем повреждены восемь строений.

Всего в тушении пожара задействованы восемь единиц пожарно-спасательной техники, 32 человека, был задействован опорный пункт пожаротушения. Пострадавших нет, уточняет ведомство.