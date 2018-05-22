В Волгограде экс-главу благотворительного фонда будут судить за растрату

ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Бывший исполнительный директор благотворительного фонда в Волгограде ответит в суде за покупку квартир для стариков по завышенной цене и растрату средств попечителей фонда, сообщает прокуратура Волгоградской области.

В Центральный районный суд Волгограда направлено уголовное дело бывшего исполнительного директора благотворительного фонда. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным областной прокуратуры, в 2015 году экс-руководитель организации на средства фонда купил две смежные квартиры в городе Волжский Волгоградской области для того, чтобы в них создать пансионат для стариков. Как утверждает следствие, данная жилплощадь принадлежала жене и приятелю обвиняемого.

"Несмотря на то что фактическая стоимость указанного имущества составляла чуть более 5 миллионов рублей, исполнительный директор путем обмана председателя попечительского совета фонда и его учредителей приобрел его за 11 миллионов 750 тысяч рублей", — уточняется в релизе ведомства.

По версии следствия, пансионат так и не был организован, а средствами попечительского совета обвиняемый распорядился по собственному усмотрению.

"Полученными по сделке деньгами в сумме 5 миллионов 120 тысяч рублей и векселями на сумму 6 миллионов 600 тысяч рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению", — говорится в релизе прокуратуры.

Мужчина вину не признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, как сообщает прокуратура региона, бывший руководитель благотворительного фонда уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда.