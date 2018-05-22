Попавшая в ДТП на Кутузовском проспекте скорая не принадлежит городу

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Машина скорой помощи, ставшая участником серьезного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, не принадлежит столичному департаменту здравоохранения, вероятно, она относится к частному медицинскому учреждению, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили РИА Новости, что семь машин, в том числе автомобиль скорой помощи, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате чего пострадали шесть человек.

"Это не городская "скорая". Скорее всего, она частная", — сказали РИА Новости в департаменте здравоохранения во вторник.